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В США переизбрали спикера нижней палаты Конгресса

04.01.2021 / 15:50
Нэнси Пелоси в четвертый раз переизбрали спикером палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает Reuters

На должность спикера палаты представителей претендовала 80-летняя представительница Демократической партии Нэнси Пелоси и 55-летний республиканец Кевин Маккарти.

Справка: После выборов в США в Палате представителей сохранилось большинство за демократами – 222-212.

Пелоси выбирают спикером нижней палаты уже в четвертый раз: этот пост она занимала в Конгрессе 116-го созыва, а также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созыв).

Источник

США, конгресс, Нэнси Пелоси
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