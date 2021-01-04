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Турецкие ученые создали прибор, который за 10 секунд диагностирует коронавирус

04.01.2021 / 18:12
Турецкие ученые создали прибор, который на основе передовых оптических технологий диагностирует инфицирование коронавирусом за 10 секунд, сообщила пресс-служба Билькентского университета.

"Этим прибором можно обнаружить вирус, вызывающий заражение COVID-19, в течение максимум 10 секунд, используя образец слизистой оболочки ротовой полости", - говорится в заявлении.

Как сообщается, принцип действия прибора под названием "Diagnovir" основан на оптических свойствах, когда в присутствии вируса меняется цвет, а его выявление происходит с высокой вероятностью.

"В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора", - сообщили в Билькентском университете.

Отмечается, что для прибора достаточно материала из ротовой полости, а не носоглотки, что также делает его более удобным для использования.

В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

Прибор показал эффективность на уровне 99% в выявлении вирусов в доклинических исследованиях.

Планируется, что "Diagnovir" будет запущен в массовое производство. Ученые планируют, что со временем он будет настроен таким образом, что сможет выявлять другие вирусы, не только Covid-19.

Источник

коронавирус, Турция
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