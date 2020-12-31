Войти | Зарегистрироваться
19:00

четверг,
31 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Турция на Новый год закрыла для иностранных туристов отдельные достопримечательности

31.12.2020 / 17:21
Турция закроет некоторые улицы и площади во время предстоящего четырехдневного комендантского часа в выходные дни в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса во время празднования Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

При этом запрет также коснется иностранных туристов.

В соответствии с циркуляром министерства внутренних дел, направленным в губернаторства, известные туристические места, включая улицу Истикляль и площадь Султанахмет в Стамбуле, площадь национальной воли Кизилай 15 июля в столице Анкаре и площадь Гюндогана в западной провинции Измир, будут закрыты с 9 часов вечера 31 декабря до 10 часов утра 1 января.

Комендантский час выходного дня будет введен на день раньше, чтобы покрыть новогоднюю ночь.

Новогоднийкомендантский час начнется в 9 часов вечера в четверг, 31 декабря, и закончится в 5 часов утра в понедельник, 4 января.

Напомним, Турция начиная с 28 декабря требует отрицательные ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих авиатранспортом, и начиная с 30 декабря – от путешественников, которые прибывают также наземным и морским транспортом.

Источник

коронавирус, Турция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.