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ЕС пока не одобряет вакцину AstraZeneca, хочет дополнительные данные качества

31.12.2020 / 16:18
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не рекомендует к использованию в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. В ЕС хотят больше данных о ее качестве.

Об этом сообщает Brussels Times.

Организация хочет иметь больше информации о вакцине, заявил заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион. Вместе с тем, AstraZeneca еще не подала официальную заявку, что является еще одним необходимым условием для рекомендации вакцины.

"На данный момент AstraZeneca предоставила в Европейское агентство по лекарственным средствам данные только о своих клинических испытаниях", - сказал он.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.

Источник

вакцина, ЕС
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