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COVAX нуждается в финансировании на 4 млрд долларов - ВОЗ

31.12.2020 / 15:47
Международный механизм доступа к вакцинам от коронавируса COVAX нуждается в финансировании на 4 млрд долларов. Эти средства необходимо собрать в следующем году.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

По его словам, для защиты всего мира нужно вакцинировать группы риска, в том числе в бедных странах, которые не могут позволить себе дорогие закупки.

"Для этого механизму COVAX срочно нужны более 4 млрд долларов для закупки вакцин для стран с низкими доходами и доходами ниже средних", - заявил Гебрейесус.

Он также призвал мировое сообщество "солидарно работать вместе" в укреплении здравоохранения в мире.

"В 2020 году кризис в сфере здравоохранения исторических масштабов показал нам, насколько тесно все мы связаны", - добавил гендиректор ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает первые поставки вакцины по программе COVAX в марте 2021 года.

Стало известно о подписании первого контракта на коммерческие поставки вакцины для Украины.

Источник

вакцина, COVAX
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