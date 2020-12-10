Украина подаст в COVAX еще один запрос на COVID-вакцину

Об этом на заседании Кабинета Министров сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вторую часть заявки в COVAX будет подано 14 декабря этого года", - отметил он.

Шмыгаль напомнил, что Кабинет Министров ведет диалог с европейскими и международными партнерами по скорейшему получению вакцины от COVID-19. Так, на прошлой неделе Минздрав, ЦОС направили первую часть заявки для получения вакцины в рамках инициативы COVAX на 8 млн доз. Были сформированы критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцину от коронавирусной болезни, разработаны вопросы логистики и хранения вакцины.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подписал ряд технических документов на получение 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX, к которой присоединилась Украина.

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