Коцаба: Россия дает возможность производить вакцину на наших мощностях, а мы все думаем

Так в эфире «112 Украина» прокомментировал нежелание властей закупать вакцину от коронавируса в Российской Федерации журналист Руслан Коцаба.

«Причем здесь российская вакцина? Договоритесь об израильской! Не дают в первую очередь? Тогда не на что надеяться. Немецкая, бельгийская, американская... Они только обещают», – возмущен эксперт.

Журналист напомнил, что в Украине еще есть мощности, где можно производить вакцину от COVID-19.

«Есть остатки микробиологии и вирусологии, еще не все (специалисты. – Ред.) уехали в Польшу собирать клубнику. Делайте, возрождайте! Канада заказала в США 67 миллионов доз (вакцины от коронавируса. – Ред.), за каждую – 50 долларов. Представьте себе, какие колоссальные деньги тратит государство. А у нас еще думают. Россия дает нам технологию – это самое дорогое, (есть возможность. – Ред.) производить на наших мощностях. Тем людям (представителям власти, отказывающимся от российской вакцины. – Ред.) надо действовать. Как предлагал один из "порохоботов": вместо российской вакцины лучше бензин в вены влить. Пусть вливают! Тем более, бензин тоже российский», – добавил Руслан Коцаба.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вакцину от коронавируса Украине все равно придется покупать.

«Причем российская вакцина выигрывает и в цене, и в условиях хранения – ее можно хранить длительное время в морозилке обычного холодильника, а не при сверхнизкой температуре до минус 75‒80 градусов, как того требует американско-немецкая вакцина, цена которой гораздо выше российской», – акцентировал внимание политик.

Также Медведчук проинформировал, что заинтересованность в получении российской вакцины к началу октября 2020 года проявили свыше 40 стран Европы, Ближнего Востока, а также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.