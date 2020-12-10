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Карантин в Украине продлили до конца зимы

10.12.2020 / 13:19
Кабинет министров продлил действие карантина в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, до конца зимы. Карантин будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Это решение было утверждено на заседании Кабмина после предложения министра здравоохранения Максима Степанова.

"Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации также до 28 февраля", - сказал Степанов.

По словам Степанова, в рамках нового постановления о карантине предусматривается изменение режима работы заведений общепита. Они могут работать до 23:00, но проведение рассчетных операций ограничивается до 22:00.

Также в документе будут расписаны ограничения на период действия ужесточенного карантина с 8-го по 24 января.

Постановление с перечнем ограничений на период карантина будет доработано и опубликовано в течение одного дня.

Ранее Кабинет министров Украины назвал дату начала жесткого карантина. Он начнется 8 января и будет действовать до 24 января.

Источник

коронавирус, карантин
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