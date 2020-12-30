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Президент Молдовы обещает через несколько дней предложить сценарий роспуска парламента

30.12.2020 / 15:54
Новый президент Молдовы Майя Санду заявила, что через несколько дней предложит сценарий роспуска парламента и назначения даты досрочных выборов.

"Я провела консультации со всеми фракциями, чтобы предложить путь преодоления нынешнего политического, экономического и пандемического кризиса. (...) Все фракции согласны с тем, что этот парламент необходимо распустить, чтобы прийти к досрочным выборам. Более того, большинство граждан также желают избрать новый состав парламента. В ближайшие дни я выйду с инициативой, внесу предложения для того, чтобы прийти к досрочным парламентским выборам", - сказала Санду на пресс-конференции в понедельник вечером, после проведенных в течение дня консультаций со всеми парламентскими фракциями.

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что "в общих чертах, все парламентские партии согласны со сценарием досрочных выборов".

"Есть определенные нюансы - кто-то считает, что выборы нужны немедленно, кто-то придерживается мнения, чтобы выборы можно провести чуть позже. Меньше говорили о том, как прийти к досрочным выборам. Но в целом есть консенсус относительно того, что досрочные выборы нужны. Через несколько дней я внесу предложения по этому поводу", - сказала Санду.

Президент заявила также, что исполняющего обязанности премьер-министра назначит в первые дни нового года.

"Есть правительство, которое было сформировано Партией социалистов. Несмотря на отставку, кабинет министров должен продолжать управлять текущей ситуацией. Премьер и несколько министров отказались исполнять обязанности. Это значит, что будет назначен и.о. премьер-министра. (...) В первые дни нового года я назову и.о. премьер-министра", - сказала Санду.

23 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил об отставке правительства. Он заявил, что "создает условия для того, чтобы новый президент Майя Санду могла распустить парламент и назначить дату досрочных выборов".

Согласно законодательству, в случае отставки правительства президент обязан провести консультации с парламентскими фракциями, чтобы выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Президент имеет права распускать парламент и назначить дату досрочных выборов только в том случае, если "парламент не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз".

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парламент, Молдова, Санду
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