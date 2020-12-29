ВОЗ рекомендует носить маски даже тем, кто переболел COVID-19

Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ (в человеческом организме - ред.). Поэтому так важно продолжать (даже тем, кто выздоровел после коронавируса - ред.) практиковать физическое дистанцирование, мыть руки мылом и чистой водой или спиртовыми средствами обработки, носить маски и соблюдать все меры безопасности, которые объявлены в местах, где живем и работаем», - сообщила она.

По словам Ван Керкхове, люди могут повторно заразиться коронавирусом, как это происходит и с другими вирусами.

Вместе с тем она отметила, что пока неизвестно, как часто человек может заразиться COVID-19, однако уже известны случаи повторного заболевания коронавирусом в ряде стран мира.

Она подчеркнула, что иммунный ответ организма на коронавирус может длиться у человека от нескольких месяцев.

Источник