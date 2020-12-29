Войти | Зарегистрироваться
16:31

вторник,
29 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

ВОЗ рекомендует носить маски даже тем, кто переболел COVID-19

29.12.2020 / 15:45
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маски людям, которые уже переболели коронавирусом, из-за неопределенного периода наличия антител в организме.

Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ (в человеческом организме - ред.). Поэтому так важно продолжать (даже тем, кто выздоровел после коронавируса - ред.) практиковать физическое дистанцирование, мыть руки мылом и чистой водой или спиртовыми средствами обработки, носить маски и соблюдать все меры безопасности, которые объявлены в местах, где живем и работаем», - сообщила она.

По словам Ван Керкхове, люди могут повторно заразиться коронавирусом, как это происходит и с другими вирусами.

Вместе с тем она отметила, что пока неизвестно, как часто человек может заразиться COVID-19, однако уже известны случаи повторного заболевания коронавирусом в ряде стран мира.

Она подчеркнула, что иммунный ответ организма на коронавирус может длиться у человека от нескольких месяцев.

Источник

коронавирус, маски, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.