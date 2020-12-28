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Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами: появились фиктивные объявления

28.12.2020 / 17:51
В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в ЕС Европол предупреждает о мошенничестве. Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом.

Об этом заявила глава Европола Катрин де Болль, передает DW.

По словам де Болль, в соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины. Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола.

Откликнувшиеся на подобные предложения либо вовсе ничего не получат после оплаты, либо же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предостерегла Катрин де Болль.

В свою очередь, правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса, отметила глава Европола.

"Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной", - подчеркнула она.

Европол идентифицировал локации, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. Кроме того, полицейские ведомства европейских стран намерены сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.

Страны ЕС в воскресенье приступают к массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.

На этой неделе по странам ЕС начали развозить первые партии вакцины от Pfizer и BioNTech. Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

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мошенники, вакцина, Европол
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