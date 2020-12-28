В Британии испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID-19

Об этом докладывает Guardian.

По словам ученых, иммунный ответ на двухэтапную инъекцию смеси из антител к SARS-CoV-2 возникнет уже в течение нескольких дней, в то время как существующие вакцины стимулируют выработку антител в течение месяца.

В настоящее время Storm Chaser находится на первой фазе клинических испытаний на людях, препарат ввели десяти добровольцам. В случае его одобрения Storm Chaser может поступить к использованию в больницах уже весной следующего года.

По мнению ученых, в случае успешных испытаний терапия антителами сможет быть предоставлена ​​в качестве неотложной помощи стационарным пациентам больниц и домов престарелых для сдерживания вспышек коронавируса, что спасет множество жизней.

Согласно их прогнозам, препарат будет обеспечивать людям защиту от заражения коронавируса на период от 6 до 12 месяцев.

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