От коронавируса вылечились чуть больше человек, чем умерли

Об этом сообщает South China Morning Post

По данным газеты, в Гонконге зафиксировано 15 случаев заболевания, в Макао – 8, на Тайване – 10.

В странах Азии заразились 96 человек. В европейских странах – 23, в странах Северной Америки – 13, в Австралии – 12, в других государствах и районах мира зафиксированы 5 случаев.

В Китае по состоянию на полночь понедельника (по местному времени) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 829 человек, смертельных случаев – на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один – в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тысячи человек, 475 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

Напомним: в декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Жертвами коронавируса на материковой части Китая стали 259 человек, зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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