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Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 20,4 тыс. человек

04.02.2020 / 18:43
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (18:00 киевс воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек.

Смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 235 человек, смертельных случаев - на 64, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 171 тыс. 329 человек, 632 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

На китайских территориях за пределами материковой части страны с декабря прошлого года зафиксированы 33 случая заболевания: 15 - в Гонконге, восемь - в Макао и 10 - на Тайване.

Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

Источник

коронавирус, Китай
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