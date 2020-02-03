В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Китая, сообщает South China Morning Post

Дословно: "Возгорание произошло на ферме в городе Шаоян. Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки".

Случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Напомним: в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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