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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

03.02.2020 / 14:52
В Китае сообщили о вспышке смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Китая, сообщает South China Morning Post

Дословно: "Возгорание произошло на ферме в городе Шаоян. Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки".

Случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Напомним: в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Источник

птичий грипп, Китай, Хунань, H5N1
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