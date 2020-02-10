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Нынешняя ситуация с коронавирусом может быть только верхушкой айсберга

11.02.2020 / 09:03
Нынешняя ситуация с коронавирусом может быть только верхушкой айсберга
Ситуация с коронавирусом нового типа, наблюдаемая в настоящее время, может оказаться лишь верхушкой айсберга, существует опасность его быстрого распространения по миру.

Так считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае. Появление небольшого числа таких случаев может свидетельствовать о возможности более широкой передачи инфекции в других странах; короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга", - написал Гебрейесус в Twitter.

Хотя темпы распространение вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, они могут увеличиться, предупредил глава ВОЗ.

"Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны воспользоваться возможностями, которые предоставляет стратегия сдерживания, чтобы подготовиться к возможному проникновению вируса", - подчеркнул он.

В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.

Всего за пределами территории материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

Передовая группа сотрудников ВОЗ вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.

Источник 

коронавирус, Китай, ВОЗ
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