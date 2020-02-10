Нынешняя ситуация с коронавирусом может быть только верхушкой айсберга

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17:16
Ученые прогнозируют пик коронавируса в Китае на вторую половину февраля
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11:15
В Таиланде ликвидировали стрелка, убившего по меньшей мере 20 человек
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10:54
Коронавирус на лайнере с украинцами на борту выявили у 70 человек
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10:23
Жертв коронавируса в Китае уже больше 800
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18:12
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 31,1 тыс. человек
- 17:16
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13:19
Нефьодов предлагает криминализировать контрабанду
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12:17
"Большая стройка": Гончарук поручил главам ОГА подготовить планы
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13:50
Управление УЗ будет украинским, но усилится нашими менеджерами — Deutsche Bahn
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09:42
В "Слуге народа" рассказали, почему нужно повышать пенсионный возраст
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16:51
В Украине повысили тарифы на холодную воду - цена вырастет на 15-20%
- 13:19
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Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом"10.02.2020 / 09:59Последние новости рубрики
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09:04
Непогода в Украине: патрульные рассказали о ситуации на дорогах
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09:14
В Киеве снова прорвало трубу: парковку затянуло паром
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09:34
Берлинские панды-близнецы впервые вышли в свет
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09:14
Украинские военные провели на Донбассе учения со “Смерчами”
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В Украине выпустили почтовую марку к 200-летию открытия Антарктиды
- 09:04
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11:04
В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
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09:16
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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09:34
На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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15:09
CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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