Ученые прогнозируют пик коронавируса в Китае на вторую половину февраля

Об этом информирует Bloomberg.

"Ученые, которые моделируют распространение вируса, прогнозируют, что пик вспышки инфекции может произойти позже в этом месяце", - говорится в сообщении.

Ученые разработали математическую модель распространения коронавируса на основе данных о заболеваемости в Ухане - эпицентре нового вируса.

Коронавирус, возможно, обнаружат у каждого 20-го жителя Уханя до того, как заболеваемость достигнет пика.

"Если предположить, что текущие тенденции продолжатся, мы прогнозируем пик с середины до конца февраля в Ухане", - сказал доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней Адам Кучарский.

Кучарский и его коллеги строят свои прогнозы на моделировании допущений развития вируса, включая инкубационный период в течение 5 дней и задержку, начиная с появления симптомов до подтверждения заражения в течение 6 дней.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Вследствие болезни в материковой части Китая умерли уже 813 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 37 тысяч.

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