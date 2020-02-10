Войти | Зарегистрироваться
18:13

понедельник,
10 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Ученые прогнозируют пик коронавируса в Китае на вторую половину февраля

10.02.2020 / 17:16
Пик заболеваемости пневмонией, вызванной новым коронавирусом, ожидается в Китае во второй половине февраля.

Об этом информирует Bloomberg.

"Ученые, которые моделируют распространение вируса, прогнозируют, что пик вспышки инфекции может произойти позже в этом месяце", - говорится в сообщении.

Ученые разработали математическую модель распространения коронавируса на основе данных о заболеваемости в Ухане - эпицентре нового вируса.

Коронавирус, возможно, обнаружат у каждого 20-го жителя Уханя до того, как заболеваемость достигнет пика.

"Если предположить, что текущие тенденции продолжатся, мы прогнозируем пик с середины до конца февраля в Ухане", - сказал доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней Адам Кучарский.

Кучарский и его коллеги строят свои прогнозы на моделировании допущений развития вируса, включая инкубационный период в течение 5 дней и задержку, начиная с появления симптомов до подтверждения заражения в течение 6 дней.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Вследствие болезни в материковой части Китая умерли уже 813 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 37 тысяч.

Источник 

пневмония, коронавирус, Китай, пик заболеваемости
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.