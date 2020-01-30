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Число жертв коронавируса в Китає превысило 160 человек

30.01.2020 / 18:37
Количество погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек. Об этом сообщает местный комитет здравоохранения.

Количество погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек. Об этом сообщает местный комитет здравоохранения, передает  CNN.

Уточняется, что за сутки 29 января в провинции Хубэй число погибших от коронавируса увеличилось на 37 человек, а число заразившихся — на 1032. Общее число заразившихся в провинции по состоянию на конец среды, 29 января, составило 4586 человек.

Всего на материковом Китае количество случаев заболевания превысило 7000 человек, а число погибших возросло до 170.

Напомним, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Сообщается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Специалисты отметили, что у некоторых людей, заразившихся вирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме несильных болей в горле и головной боли. В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.

Добавим также, коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли.

Источник

гибель, пневмония, коронавирус, Китай
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