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Коронавирус в Китае: количество жертв выросло до 132

29.01.2020 / 18:38
Общее количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 5974 человек, 132 из них скончались.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

«В китайской провинции Хубэй скончались еще 26 человек, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число жертв вируса достигло 132 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки выявлены 1459 случаев заболевания, и общее их число достигло 5974.

А с учетом тех, у кого подозревается коронавирус, общее количество инфицированных может составить 9239 человек, заявили китайские власти.

Как уточняет DW, за пределами КНР по состоянию на вечер 28 января подтверждены около 50 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах, включая Австралию, Германию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южною Корею и Японию.

Напомним, Центр общественного здоровья Минздрава Украины получил всего четыре сообщения о подозрении на коронавирус, нуждающихся в дополнительной проверке. Ни один случай не подтвердился.

Эксперты ЦОЗ особо подчеркнули, что коронавирус является неустойчивым во внешней среде, и опасения относительно передачи его через почтовые посылки или фрукты безосновательны.

Источник

гибель, коронавирус, Китай
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