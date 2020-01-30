Войти | Зарегистрироваться
17:26

четверг,
30 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Глава ВОЗ не исключил большую вспышка коронавируса

30.01.2020 / 16:47
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не исключил большую вспышка нового коронавируса в мире.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, уже в трех странах за пределами Китая были зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку, что повышает потенциал глобального распространения.

"Большинство из 6000+ новых случаев коронавируса находятся в Китае - только 1%, или 68 случаев были зарегистрированы на сегодняшний день в других странах 15. Но была зафиксирована определенная передача от человека к человеку в 3 странах за пределами Китая. Это может свидетельствовать о потенциале для дальнейшего глобального распространения, поэтому я созвал экстренное заседание", - написал Гебреисус.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ созвал экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Заседание состоится 30 января в штаб-квартире в Женеве. Во время заседания будет решаться несет ли международную угрозу распространение коронавируса.

Источник

Китай, ВОЗ, короновирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.