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Британия выходит из ЕС 31 января - Европарламент принял соглашение о Brexit

30.01.2020 / 18:12
Европейский парламент во время председательства на пленарном заседании в Брюсселе большинством голосов утвердил соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

"За" проголосовали 621 депутат, против - 49.

Принятое решение прокомментировал президент Европарламента Дэвид Сассоли. Текст заявления опубликован на сайте ЕП.

"Я глубоко скорблю, когда думаю, что мы подошли к тому моменту, когда член ЕС, партнер и друг решил покинуть нашу европейскую семью. Это последнее пленарное заседание, в ходе которого мы находимся рядом с нашими британскими коллегами. Вместе с тем, от имени Парламента, я хотел бы выразить нашу глубокую благодарность за их вклад в прошлые годы. Их присутствие обогащало нас, и их нам будет не хватать", - заявил Сассоли.

Он отметил, что Европарламент уважает и принимает решение народа Великобритании и их желание строить собственное будущее за пределами ЕС. При этом ЕС и Великобритания будут оставаться близкими друзьями и партнерами, хотя отношения между ними будут другими и иногда непредсказуемыми.

"Пятьдесят лет интеграции не могут быть просто отменены. Мы будем обязаны тяжело работать, чтобы построить новые отношения, всегда фокусируя внимание на интересах и на защите прав наших граждан. Ничего не будет простым. Будут возникать тяжелые ситуации, которые будут испытывать наши отношения. Мы знали об этом с начала Brexit. Убежден, что мы сможем преодолеть любые различия и будем всегда находить точки соприкосновения. Вы покидаете Европу, но вы продолжаете быть европейским государством", - отметил президент Европарламента.

Сегодняшнее голосование Европарламента, которым принято соглашение о Brexit, предоставляет Великобритании возможность выйти из ЕС в полночь 31 января.

Источник

Великобритания, ЕС, Brexit
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