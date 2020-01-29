Трамп: американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государств

"Мы хотим, чтобы эта сделка была хорошей для палестинцев. Хотим, чтобы у них был шанс получить собственное независимое государство", - сказал он в Белом доме.

"Возможно, это будет последний подобный их шанс", - добавил Трамп.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях, сообщает агентство Associated Press.

"Мирный план Трампа призывает к заморозке возведения израильских поселений на четыре года", - говорится в сообщении агентства.

По данным источника агентства, говорившего на условиях анонимности, предполагается, что в течение этих четырех лет сторонами будут вестись переговоры о всеобъемлющем соглашении.

Кроме того, план предусматривает, что израильские поселения остаются под контролем Израиля.

Агентство отмечает, что политическая часть плана описана на 50 страницах, экономическая часть, которую уже раскрыли летом 2019 года, - на 30 страницах.

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