Войти | Зарегистрироваться
11:18

четверг,
30 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Коронавирус из Китая за сутки обнаружили у еще 1600 человек

30.01.2020 / 10:54
Коронавирус, который распространяется из китайского Уханя, поразил уже более 6000 человек, за сутки с 27 по 28 января его обнаружили у порядка 1,6 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют данные и инфографика с сайта gisanddata

В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания.

Из них 5970 – в Китае. В китайском Макао – 7.

Еще 14 случаев заражения новым коронавирусом обнаружено в Таиланде, по 8 – в Гонконге и на Тайване, по 7 – в Японии, Майлайзии и Сингапуре.

По 5 случаев заболевания выявлено в США и Австралии, по 4 – в Германии, Франции и Южной Корее, по 2 – в Канаде и Вьетнаме, по 1 случаю – в Непале, Камбодже и на Шри-Ланке.

Кроме того, "Радио Свобода" сообщает, что в Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый на Ближнем Востоке случай заражения новым китайским коронавирусом (больной человек приехал из Уханя).

Однако на сайте gisanddata эта информация еще не отражена.

Напомним: в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек.

4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.

Посольство Украины в КНР рекомендует украинцам покинуть эту страну.

Источник

гибель, коронавирус, Китай
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 января
29 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.