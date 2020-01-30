Коронавирус из Китая за сутки обнаружили у еще 1600 человек

Об этом свидетельствуют данные и инфографика с сайта gisanddata

В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания.

Из них 5970 – в Китае. В китайском Макао – 7.

Еще 14 случаев заражения новым коронавирусом обнаружено в Таиланде, по 8 – в Гонконге и на Тайване, по 7 – в Японии, Майлайзии и Сингапуре.

По 5 случаев заболевания выявлено в США и Австралии, по 4 – в Германии, Франции и Южной Корее, по 2 – в Канаде и Вьетнаме, по 1 случаю – в Непале, Камбодже и на Шри-Ланке.

Кроме того, "Радио Свобода" сообщает, что в Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый на Ближнем Востоке случай заражения новым китайским коронавирусом (больной человек приехал из Уханя).

Однако на сайте gisanddata эта информация еще не отражена.

Напомним: в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек.

4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.

Посольство Украины в КНР рекомендует украинцам покинуть эту страну.

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