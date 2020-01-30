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Дело Шеремета: следователи будут просить продлить срок досудебного расследования

30.01.2020 / 10:23
Следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета просить Офис генпрокурора сроки досудебного следствия по июнь 2020 года.

Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, сообщает Hromadske

Прямая речь: "Они могут подать возражения в течение 5 дней, которые вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражения и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия ".

"Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты, допросы и т.д.".

Зузак добавил, что срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля. Необходимость продления сроков предварительного расследования, по словам прокурора, обусловлена ​​тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытия производства принимать рано.

Адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что уже подал возражение на ходатайство следователя.

Прямая речь адвоката Юлии Кузьменко: "Продолжение до 6 месяцев незаконно, противоречит УПК. Следственным необоснованная необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продолжения сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий".

Напомним: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Журналисты "Слідства.Інфо" в 2017 году сделали фильм с собственными результатами расследования.

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

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прокурор, расследование, Шеремет, убийство Шеремета
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