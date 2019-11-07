Рябошапка заявил, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк

Об этом шла речь в интервью генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки изданию LB.ua.

На вопрос журналиста, был ли со стороны прокуроров, которые занимались этим делом, саботаж, Рябошапка ответил: "Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, связан ли этот факт с возможной причастностью к делу Гандзюк представителей правоохранительных органов, Рябошапка сказал, что "та среда, которая существовала во время совершения преступления, на время расследования, влияла на его результаты".

Напомним: 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.

4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.

Нардеп Мустафа Найем позже сообщил, что новый подозреваемый Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, 41 год) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, а сейчас находится в Доминикане.

В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).

31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

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