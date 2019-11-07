В Латвийской Православной Церкви назвали, какая религиозная организация перешла в юрисдикцию Фанара

Синод Латвийской Православной Церкви выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о возможном переходе или переводе Церкви в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Заявление опубликовано на сайте Латвийской Православной Церкви.

В документе отмечается, что после регистрации новой религиозной организации «Латвийская Православная автономная Церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата» в средствах массовой информации появились материалы, искажающие реальное положение дел и смущающие прихожан Латвийской Православной Церкви.

В связи с этим, «ради сохранения спокойствия и мира», Синод ЛПЦ разъяснил, что новозарегистрированная церковная организация не имеет к Латвийской Православной Церкви никакого отношения.

«Руководителем новозарегистрированной религиозной организации является Виктор Контузоров, которого в 1997 году Собор Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата отлучил от Православной Церкви, – говорится в разъяснении. – Это отлучение признано во всем Православном мире. С тех пор и по сегодняшний день Виктор Контузоров не является православным и не имеет никакого отношения к Святому Православию».

Синод ЛПЦ пояснил, что в настоящее время в Латвии зарегистрированы Латвийская Православная Церковь и «Латвийская Православная автономная Церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата».

«Это два юридических лица, которые не имеют ничего общего. Новая регистрация не имеет никакого отношения к Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата и никак не влияет на положение нашей Церкви и на ее название», – подчеркивается в заявлении.

«Все сведения о якобы переходе или переводе нашей Церкви в Константинополь являются откровенной неприкрытой ложью, придуманы недругами Православия и растиражированы средствами массовой информации. Призываем всех верных чад Латвийской Православной Церкви не верить этим провокационным измышлениям. Весь этот вымысел направлен не только против Латвийской Православной Церкви, но и против каждого православного человека в Латвии», – резюмируется в заявлении Синода ЛПЦ.

Согласно латвийскому законодательству в стране может быть только одна Православная Церковь. В отличие от ЛПЦ (Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата), отколовшаяся от нее в 1994 году ЛПАЦ (Латвийская Православная Автономная Церковь), которая находится в юрисдикции Константинополя и считает себя правопреемницей довоенной митрополии, единственной латвийской православной общиной, до настоящего времени не имела официального статуса.