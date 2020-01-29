Войти | Зарегистрироваться
18:20

среда,
29 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Сербский архиерей сравнил религиозную ситуацию в Черногории с той, что сложилась в Украине

29.01.2020 / 17:24
Сербский архиерей сравнил религиозную ситуацию в Черногории с той, что сложилась в Украине
Митрополит Амфилохий Источник: svetigora.com
Владыка отметил, что «в наше время у канонической Украинской Православной Церкви было отобрано много храмов»

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) в своей проповеди в день памяти святого Саввы Сербского в женском монастыре «Савина Главица» в Нижнем Грбале, заявил, что Церковь Христова – непобедима.

Он также сравнил религиозную ситуацию в Черногории с той, что сложилась в Украине, сообщает издание «Светигора».

«Украинская Православная Церковь, как и наша Церковь, страдала на протяжении веков, но сохранила свою веру и верность Христу Богу», - сказал митрополит Амфилохий.

Владыка также отметил, что «в наше время у канонической Украинской Православной Церкви было отобрано много храмов».

Он подчеркнул, что в тех местах Украины, где были отобраны храмы, имеет место гражданское противостояние на религиозной почве. Но, по его словам, «Церковь Божия непобедима, и врата ада не преодолеют ее, ни в Киеве, ни здесь, в Черногории».

Источник: Inpress.ua
Черногория
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.