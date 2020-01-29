Сербский архиерей сравнил религиозную ситуацию в Черногории с той, что сложилась в Украине

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) в своей проповеди в день памяти святого Саввы Сербского в женском монастыре «Савина Главица» в Нижнем Грбале, заявил, что Церковь Христова – непобедима.

Он также сравнил религиозную ситуацию в Черногории с той, что сложилась в Украине, сообщает издание «Светигора».

«Украинская Православная Церковь, как и наша Церковь, страдала на протяжении веков, но сохранила свою веру и верность Христу Богу», - сказал митрополит Амфилохий.

Владыка также отметил, что «в наше время у канонической Украинской Православной Церкви было отобрано много храмов».

Он подчеркнул, что в тех местах Украины, где были отобраны храмы, имеет место гражданское противостояние на религиозной почве. Но, по его словам, «Церковь Божия непобедима, и врата ада не преодолеют ее, ни в Киеве, ни здесь, в Черногории».