Митрополит УПЦ объяснил, как нарушение прав Церкви создает напряжение в Украине

Конфессиональная нестабильность в Украине - это источник напряжения и в политическом плане, и в других аспектах.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в своем комментарии телеграм-каналу «Правблог», комментируя факт участия Андрея Юраша, против которого открыто уголовное производство, в конкурсе на пост главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести

«Одним из факторов, который влиял на достижение политиками прошлой каденции своей цели в религиозной сфере, была деятельность Министерства культуры. В частности, департамента по делам религий. Глава этого департамента (Андрей Юраш- ред.) бесстыдно озвучивал призывы, направленные на унижение верующих Украинской Православной Церкви. Есть немало уголовных дел, связанных с физическим избиением верующих», - сказал митрополит Климент.

Он отметил, что «Министерство культуры и департамент, который должен был бы заботиться о соблюдении прав верующих абсолютно ничего не сделал, чтобы помочь верующим людям, например блокировал возможность регистрации общин УПЦ, которые постоянно создавались в нашей Церкви».

Митрополит Климент выразил недоумение, что Андрей Юраш, против которого открыто уголовное дело, претендует на пост главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

«Меня удивляет, что этот человек (Андрей Юраш – ред.) продолжает принимать участие в конкурсах на замещение аналогичной должности с такой репутацией и с таким кейсом всех конфликтов и таких нарушений, которые являются просто позорными, и портят не только религиозно-конфессиональную ситуацию в стране, но крайне негативно влияют на имидж Украины в мире», - отметил владыка.

Он напомнил, что стабильность в межконфессиональных отношениях и искоренение последствий тоталитаризма очень важна для будущего Украины.

«Мы много говорим о вступлении Украины в ЕС и другие международные институции. Но все забывают, что одним из положений, которые обуславливают вступление Украины в эти международные организации, является, во-первых, реституция церковного имущества. То есть искоренение всех тех последствий тоталитарного режима, которые были связаны с нарушением прав Церкви. А во-вторых, это стабилизация всех религиозных вопросов. Потому что, если в Украине есть конфессиональная нестабильность - это источник напряжения и в политическом плане, и в других аспектах», -отметил митрополит Климент.