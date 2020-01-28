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Количество жертв коронавируса в Китае превысило сотню

28.01.2020 / 18:12
В Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, заразились уже более 4500 человек, 106 из них скончались.

Об этом информирует Синьхуа.

"В Китае были подтверждены 4515 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV). На данный момент от этой болезни скончались 106 человек. Об этом во вторник объявили китайские органы здравоохранения", - говорится в сообщении.

Указывается, что эти данные приведены по состоянию на конец понедельника, 27 января.

Как сообщалось, по состоянию на 27 января в Украине не выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

По поручению Премьер-министра Алексея Гончарука создан оперативный штаб при Минздраве, куда вошли представители Государственной пограничной службы, МВД, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службы.

"Есть четкий план мер между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране. Минздрав вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готовы обнаружить вирус на ранних стадиях и оказать всю нужную медицинскую помощь людям", - подчеркнул Гончарук.

Источник

гибель, пневмония, коронавирус, Китай
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