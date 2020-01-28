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ПАСЕ возглавил бельгиец, вице-премьером стал нардеп из "Слуги народа"

28.01.2020 / 12:48
Новым главой Парламентской ассамблеи избран представитель Бельгии, либерал Хендрик Дамс.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

По существующей в ПАСЕ традиции, руководитель ассамблеи избирается на ротационной основе между политическими группами. В этом году начинается двухлетний период, который подпадает под квоту группы либералов.

Эта группа представила только одну кандидатуру - своего руководителя Хендрика Дамса. Таким образом, бельгиец был избран автоматически, поскольку никто не выступил против него.

Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010 до ноября 2014 года. Вместе с тем он довольно непубличный депутат и не слишком известен за пределами своей группы.

Также очень примечательны его голосования по украинским вопросам. Хотя депутат присутствовал в ассамблее при критически важных голосованиях - например, по обжалованию полномочий делегации России в 2015 году, - он не стал отдавать свои голоса ни за, ни против украинских предложений. В дальнейшем он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них - о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем другим "украинским" документам его голоса отсутствуют в электронной системе.

Летом 2019 года, когда решался вопрос о "прощении" России и ее возвращении в ПАСЕ, Дамс решил принять участие в голосовании, но нажал кнопку "воздержался".

В своей первой речи после назначения бельгиец не поднимал вопроса российско-украинского конфликта.

Вице-президентом ПАСЕ был избран представитель делегации Украины Александр Мережко (партия "Слуга народа").

Напомним, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 января остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации.

Источник

ПАСЕ, Хендрик Дамс
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