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Евросоюз окончательно утвердил Brexit-соглашение

31.01.2020 / 10:23
Совет Европейского союза утвердил в письменной форме соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.

Об этом сообщается на сайте органа.

"Соглашение о выходе вступит в силу после того, как Великобритания выйдет из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центрально-европейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет страной-членом ЕС и будет считаться третьей страной", - говорится в заявлении.

Как отмечается, данное соглашение обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Оно охватывает вопросы прав граждан, финансов, переходного периода, протоколов относительно Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

Во время переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Переходный период может быть продлен только один раз на период до 1-2 лет при условии, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начнутся после того, как страна выйдет из ЕС.

Напомним, Европейский парламент 29 января на пленарном заседании в Брюсселе большинством голосов утвердил соглашение о выходе Великобритании из ЕС. "За" проголосовали 621 депутат, против — 49.

Источник

Великобритания, ЕС, Brexit
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