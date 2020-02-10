В Таиланде ликвидировали стрелка, убившего по меньшей мере 20 человек

Об этом сообщает Bangkok Post

Дословно: "По данным полиции, в воскресенье силы безопасности убили солдата после того, как он совершил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек".

Он был ликвидирован в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат), где скрывался более 17 часов.

Напомним: в Таиланде жертвами вооруженного нападения военнослужащего стали по меньшей мере 20 человек, ранены десятки людей.

Представитель министерства обороны заявил BBC Thai, что младший офицер Джакрафант Томми напал на своего начальника, прежде чем похитить пистолет и боеприпасы из военного лагеря.

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