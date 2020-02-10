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Коронавирус на лайнере с украинцами на борту выявили у 70 человек

10.02.2020 / 10:54
Количество инфицированных пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии, возросло до 70 человек.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные японского телеканала "Asahi"

Согласно сообщению, вирус выявили еще у 6 человек.

Ранее сообщалось о заражении 64 пассажиров лайнера.

Как заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, в воскресенье власти уделят приоритетное внимание проверке на вирусы у пожилых людей на лайнере в Йокогаме.

По его словам, на судне находятся около 600 человек, которые нуждаются в лекарствах.

Напомним, на борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе - 25 украинцев.

Проверки на наличие вируса у пассажиров лайнера начали после того, как у одного из них диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин.

По последним данным, в результате заражения коронавирусом скончались 813 человек, за последние сутки - 89 человек. Количество случаев инфицирования возросло до 37 549 человек.

Источник

коронавирус, лайнер, Diamond Princess
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