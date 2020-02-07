Среди инфицированных китайским коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess нет граждан Украины

"Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, и проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. По информации контактного лица ММСП Японии, граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет", - говорится в сообщении.

Указывается, что Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Отмечается, что остальные пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов тестирования, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

"Центр общественного здоровья Украины направил в известность Пограничной службы Украины письмо с информацией об этой ситуации с целью координации и слаженности действий при проведении соответствующих мер реагирования", - добавили в Минздраве.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского г. Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На его борту находится 2,666 тыс. туристов и 1,045 тыс. членов экипажа.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме. В целом на лайнере количество зараженных новым типом коронавируса достигло 20 чел.

5 февраля Министерство иностранных дел Украины сообщило, что на борту круизного лайнера Diamond Princess возле берегов Японии находятся 25 граждан Украины - членов экипажа судна.

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