Среди инфицированных китайским коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess нет граждан Украины

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Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было19.01.2020 / 21:33Последние новости рубрики
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От коронавируса умерли более 500 человек, вылечились более тысячи
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Упал с высоты 30 метров: появилось видео крушения самолета Измир-Стамбул
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Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа
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Авария самолета в Турции: в МИД рассказали, есть ли украинцы среди пострадавших
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Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс. - ВОЗ
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Китайский синдром: как эпидемия коронавируса скажется на экономике Украины и всего мира06.02.2020 / 09:23Последние новости рубрики
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В "Слуге народа" рассказали, почему нужно повышать пенсионный возраст
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В Украине повысили тарифы на холодную воду - цена вырастет на 15-20%
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Правительство назначило и.о. главы "Укрзализныци"
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Зеленский одобряет принятие закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам
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Минэкономики Украины оценивает рост ВВП в 2019г в 3,3%
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В Киеве снова прорвало трубу: парковку затянуло паром
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В Украине выпустили почтовую марку к 200-летию открытия Антарктиды
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На Закарпатье поезд протаранил грузовик, двое погибших
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В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
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В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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