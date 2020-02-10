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На лайнере в Японии еще шестеро подхватили коронавирус, СМИ пишут — среди них украинец

10.02.2020 / 17:59
Шесть новых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировано на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в водах Японии.

Об этом сообщает Kyodo.

"Еще шесть человек на круизном лайнере, который находится на карантине в Йокогаме, имеют положительный тест на новый коронавирус", - сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Японии.

В министерстве заявили, что проверили 336 потенциально зараженных людей из примерно 3700 пассажиров и членов экипажа на судне и обнаружили шесть новых случаев.

Судно, которое перевозит пассажиров из более 50 стран, с 3 февраля находится на карантине после того, как пассажир, который сошел в Гонконге, оказался инфицированным коронавирусом.

Общее количество больных пневмонией, вызванной коронавирусом, пока составляет 70 человек. По данным СМИ, среди них есть один украинец.

Напомним, в Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3,7 тысячи человек, поместили на карантин в порту Йокогамы из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Вследствие болезни в материковой части Китая умерли уже 813 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 37 тысяч.

Источник

коронавирус, лайнер, Китай, Япония
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