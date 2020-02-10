Новый вице-премьер и разделение министерств: Гончарук рассказал о возможных изменениях

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV

Дословно: "Абсолютно точно, мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики, инфраструктуры, с фокусом на привлечение инвестиций. На то, чтобы защитить промышленность. Потому что то состояние дел, который есть в промышленности, требует особого внимания... Это может быть новый вице-премьер".

"Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию (министра оккупированных территорий - ред.) известному юристу Алексею Резникову, и я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение".

Гончарук также отметил, что правительство думает усилить социальный блок, "потому что в стране, в которой более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это вопрос очень актуален".

В то же время он сообщил, что не видит предпосылок для разделения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Прямая речь: "Реализация земельной реформы сейчас действительно сопровождается этим министерством. Там есть сильный замминистра. Мы думаем, каким образом усилить это направление, но я сейчас не вижу предпосылок для разделения министерства".

Гончарук также отметил, что кандидатура экс-голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского на должность министра спорта в случае разделения Министерства культуры, молодежи и спорта серьезно не обсуждалась.

Прямая речь: "Очень интересно наблюдать, как распространяются слухи. Эта идея подумать об Александре как о возможном чиновнике возникла у меня, но серьезно мы ее еще не обсуждали".

По словам премьера, Минмолодьспорта теоретически может быть разделено, но финального решения на этот счет пока нет. Он отметил, что любое решение не должно помешать подготовке к Олимпиаде, которая находится на "финишной прямой".

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