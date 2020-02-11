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Опасный коронавирус подхватили двое украинцев, работавших на круизном лайнере

11.02.2020 / 15:16
Японские специалисты обнаружили на круизном лайнере "Diamond Princess" 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, пишет Reuters.

Дословно МОЗ Украины: "По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов (первого раунда исследований – УП), что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины.

Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с только открывшимися заболевшими людьми и теми, у кого возникли характерные симптомы".

На борту корабля "Diamond Princess" у побережья Японии подтверждено 66 новых случаев инфицирования неизвестным ранее коронавирусом, сообщил оператор судна "Princess Cruises".

Японские специалисты по охране здоровья подтвердили, что среди них 45 граждан Японии, 11 американцев, 4 австралийца, 3 с Филиппин и по одному из Канады и Украины.

Напомним: 5 февраля японский Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам сообщил Центру общественного здоровья МОЗ Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере с 3700 людьми из 56 стран.
Лайнер не заходил в порты Украины, однако на нем находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

С 4 февраля власти Японии поставила судно на 14-дневный карантин и осуществляла лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек).

По последним данным Центра Джона Хопкинса, новым коронавирусом заразились в мире 40 573 человек (из них 40 195 – в материковой части Китая). Умерли от него 910 человек, выздоровели – 3517 человек.

Часть украинцев уже выехала из Китая, теперь власти направят чартерный рейс Киев – Ухань – Киев, который эвакуирует украинцев из провинции Хубэй, где распространяется коронавирус 2019-nCoV. По возвращении в Украину эвакуированных ожидает 14-дневный карантин.

Источник

коронавирус, лайнер, Китай, Япония, Diamond Princess
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