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Митрополит РПЦЗ считает, что политика Фанара – это политика разъединения

10.02.2020 / 17:07
Митрополит РПЦЗ считает, что политика Фанара – это политика разъединения
Митрополит Марк / Правлайф Источник: Центр информации УПЦ
Владыка пояснил, что действия Фанара ведут к страданиям и разногласиям

Действия Фанара сеют только вражду, а политика Константинополя – это политика разъединения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал архиерей Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Берлинский и Германский Марк.

Комментируя системность политики Константинопольского патриархата, направленной на разделение мирового Православия, иерарх подчеркнул: «Это однозначно системные действия. В РПЦЗ никогда не питали иллюзий на счет Константинополя. Мы давно говорили, что их взгляды во многом неканоничны, но нас не слушали. А сегодня вся полнота Русской Православной Церкви признала, что небратские действия Константинополя сеют только вражду и вносят разделение.

Многие годы негативные действия Фанара замалчивались, их выходки терпели. Но сегодня уже нет смысла скрывать, что политика Константинополя – это политика разъединения. Они вносят смуту и раскол во Вселенское Православие».

Владыка пояснил, что действия Фанара ведут к страданиям и разногласиям.

«Сперва греки односторонне внесли правки в календарь в начале прошлого столетия. И с тех пор мы вместе с ними не отмечаем наши церковные праздники. Только несколько раз в году в Великий пост и на Пасху у нас пересекаются некоторые переходящие даты. Признание же новой псевдоцерковной структуры в Украине и выдача патриархом Константинопольским Томоса о ее автономии – шаг, ведущий к страданиям и разногласиям. И эта ситуация создает проблему на долгие годы», - сказал митрополит Марк.

Он отметил, что между Константинопольским Патриархатом и другими Церквями существует дистанция.

«Сегодня можно констатировать, что существует огромная разница и дистанция между точками зрения Константинопольского патриархата и всех остальных Православных Поместных Церквей, которые никогда не признавали притязаний Фанара на его исключительность среди других Церквей. Соборная и Апостольская Церковь прошла через множество гонений, преследований и выстояла, потому что держалась традиционных православных диалогически соборных норм и канонов. Церковь Христова не должна служить инструментом в геополитических войнах. Ей следует во всех сложных и кризисных ситуациях вести открытый внутрицерковный диалог.

Думаю, нынешний раскол рискует стать серьезнее раскола 1054 года. Сейчас я не вижу какого-то конкретного выхода из этой ситуации, боюсь, исправить ничего нельзя, но все, что от нас зависит по сохранению чистоты Православного учения, мы сделаем», - заключил архиерей РПЦЗ. 

Источник: Inpress.ua
РПЦЗ, Фанар
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