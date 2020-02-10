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Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Киев – адвокат

10.02.2020 / 16:47
Бывшие "беркутовцы" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев.

Об этом свидетельствует обращение Маринченко и Тамтуры к президенту Владимиру Зеленскому, председателю ВР Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке от 8 февраля, опубликованное адвокатом Александром Горошинским в Facebook

Дословно: "Мы, экс-сотрудники Киевского спецподразделения милиции "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, заявляем свою позицию в отношении ранее проведенного обмена и нашего сегодняшнего возвращения в Киев".

"Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем участвовать в судебных заседаниях.

Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны.

Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов".

Экс-беркутовцы отмечают, что в июле и декабре 2019 года им была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест, однако за решеткой "безосновательно" находились их "сослуживцы" – Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский. Впоследствии появилась возможность их освобождения в рамках обмена на условиях "всех на всех".

Маринченко и Тамтура также отмечают, что их отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом.

Дословно: "Также мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года. Это был государственный переворот. А часть протестующих не были мирными – они были вооруженными преступниками. Они забрасывали правоохранителей камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия!".

Напомним: 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

29 декабря в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

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возвращение, Беркут, беркутовцы
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