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Зеленский успокаивал "слуг народа", что досрочных выборов не будет

07.02.2020 / 10:54
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил, почему не будет распускать Раду.

Об этом сообщили представители партии "Слуга народа"

На заседании фракции Зеленский успокаивал "слуг народа" касательно сокращения депутатов с 450 до 300. Президент уверял фракцию, что сокращение депутатов делается не под досрочные выборы.

Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду – мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте "Слуги народа" уже не смогут самостоятельно сформировать большинство.

Напомним: 4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады с 450 до 300 нардепов, и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Источник

ВР, Зеленский, Слуга народа
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