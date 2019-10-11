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Зеленский рассказал о шантаже "слуг" в Раде: "Завтра вашу тёщу посадят"

11.10.2019 / 16:17
Президент Владимир Зеленский сообщил, что внутри Верховной Рады оппоненты "Слуги народа" пытаются влиять на депутатов монобольшинства, чтобы те не голосовали за некоторые законы.

Об этом шла речь на встрече Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября

Прямая речь: "Они (депутаты "Слуги народа" - ред.) очень больно в целом относятся и боятся любых законопроектов, которые связаны именно с депутатами. Второе, там некоторых людей просто не было на голосовании. Третье, нет никаких групп влияния любого олигарха в партии "Слуга народа".

Есть опытные парламентарии в других партиях, которые ежедневно занимаются только одним - влиянием: эмоциональным, денежным и любым другим…

Они хотят расколоть партию "Слуга народа". И делают в некоторых вопросах, например, когда они не проголосовали за один из законов, после этого проголосовали, потому что мы встретились, я начал говорить с депутатами, все стали им объяснять.

Что сделали. Утром приехали люди, ходили по Верховной Раде. Отправляли различными виджетами. Они там обменялись телефонами. Отправляли СМС: "Завтра вашу тёщу посадят", - пишут они им СМС, - "если вы сейчас проголосуете". То есть они пользуются неопытностью некоторых депутатов партии "Слуга народа" и это информационная политика внутри Верховной Рады.

Снимаются даже офисы возле офиса партии "Слуга народа". Они увидели, что кто-то слаб и его используют".

Зеленский рассказал и о других случаях такого шантажа. По его словам, по 25-26 нардепов СН собирают и оказывают на них давление, рассказывая об ужасных последствиях для нардепов из-за тех или иных решений Рады.

Напомним, 19 сентября Рада провалила законопроект, который отменяет "правки Лозового" и позволяет НАБУ и ГБР прослушивать нардепов.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вычитал "слуг народа" и заявил, что они его подставили. Недовольны были таким решением и в Офисе президента. В частности, Богдан разозлился и кричал, что надо распустить "слуг", а президент его успокаивал.

4 октября Рада законопроект приняла, но закрепила иммунитет нардепов.

Источник 

шантаж, ВР, Зеленский, Слуга народа
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