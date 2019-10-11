Зеленский: я не знаю Портнова, это не моя команда

Об этом шла речь на встрече Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября

Зеленскому сказали, что глава офиса президента Андрей Богдан его заместитель Андрей Смирнов и Портнов близкие друзья. После этого журналист спросил президента, не считает ли он, что некоторые решения и преследования в Украине стали "политически мотивированными"...

Прямая речь: "Господин Портов, которого я не видел. Я видел может 5 лет назад один раз в жизни случайно. Я не общаюсь с ним по телефону. Мы не знакомы, близко с ним не знакомы".

Зеленский попросил привести хоть один пример влияния его команды и его окружения на решения судов. Президенту рассказали о делах по ГБР, где в качестве свидетеля фигурирует пятый президент Петр Порошенко, где заявителем был Портнов.

Прямая речь: "А как моя команда на это влияет? Я не знаю господина Портнова, это не моя команда ... Хорошо, вот сейчас для меня это уже не слухи, потому что это ваше реальное заявление. Я узнаю всю эту информацию и отвечу на ваш вопрос, потому что моего ответа вам недостаточно, а я не могу вам наоборот задать вопрос, потому что у вас какая неприкосновенность в диалоге. Я вас пригласил на диалог, на разговор. Окей, другой формат...

Я президент Украины, я не хочу обсуждать слухи, я же не на рынке нахожусь. Если моя команда что-то сделает не по закону, я уволю каждого".

Напомним, в одном из интервью Богдан говорил, что Портнов его давний друг. Порошенко считает, что директор ГБР Роман Труба сливает информацию Богдану, а тот передает информацию Портнову.

7 октября суд арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского. Портнов заявил, что он "абсолютно официально стоит за подозрением" Пашинскому, и Порошенко следующий.

Предыстория: 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.

В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.

17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.

Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.

21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко".

2 октября СМИ сообщили, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

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