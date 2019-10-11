Авантюрист сельского масштаба: убежденный сепаратист рассчитывает возглавить сельсовет

На грядущих местных выборах сепаратист Дмитрий Сорока намерен баллотироваться на пост сельского головы Бузовой. Для этого вместе с сожительницей, скандально известной мошенницей Елизаветой Павловой, он развернул кампанию по дискредитации председателя Бузовского сельсовета, пишет From-UA со ссылкой на интернет-издание «Аргументум».

В фейсбук-сообществе территориальной громады есть фото и видео, как Сорока буквально преследует Сергея Кижлая, срывает прием граждан. Об этом он сам рассказывает в одном из своих видеороликов: «Мы пришли на прием, Кижлай быстренько убежал из кабинета, узнав, что я в помещении сельсовета, бегал от меня по всему сельсовету». Как правило, во время сессий сельсовета Сорока вместе с Павловой периодически совершают рейды, а попросту, врываются в сессионный зал, на глазах громады запугивают и терроризируют депутатов.

Для распространения фейков, клеветы и агитации громады Сорока и Павлова буквально промывают мозги территориальной громаде при помощи созданных ими групп, сообществ, на своих страницах, в чатах вайбера.

Под видом борьбы за благоустройство Бузовой Сорока развернул предвыборную кампанию, рассчитывая сместить дискредитированного им же Сергея Кижлая на грядущих выборах. Под общественным активизмом он скрывает свои откровенно фашистские, украинофобские и антисемитские взгляды, чему есть множество подтверждений. Он демонстрирует свой псевдопатриотизм, будучи на самом деле убежденным сепаратистом.

Так, Сорока не скрывает симпатий к беглому экс-премьеру Николаю Азарову и делится его постами в фейсбук. На минувших парламентских выборах он открыто поддерживал партию прокремлевского пропагандиста и украинофоба Анатолия Шария. Он утверждал, что «система его боится как никого», а в ответ на возмущенные комментарии предлагал 5 тыс евро за доказательства того, что Шарий «сепар». Может ли патриот разделять мнение Шария и откуда у обычного жителя Бузовой такие суммы?

Сорока также делится постами других пользователей, в которых «оспаривается» легитимность Акта провозглашения независимости Украины от 1991 года, а также «доказывают», что государственные символы Украины являются «фейковыми».

Напомним, его сожительница – известная аферистка Елизавета Павлова продюсировала скандальную кинокомедию «Отель Эдельвейс» (рабочее название «Лучшая партия»). Картина должна была выйти на экраны еще в 2016 году, однако Павлова разворовала бюджет, который со старта составлял 700 тыс. долларов. Она завышала зарплаты актерам, платила сценаристам за неготовые сценарии, а с одним из них даже уехала в отпуск в Канны. В итоге Павлову уволили, она бежала из Одессы и с тех пор вместе с Сорокой живет в Бузовой.