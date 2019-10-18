Голохвастов из Гуровщины Дмитрий Сорока кошмарит Киевскую область

Так, Сорока, вместе со своей сожительницей, мошенницей Елизаветой Павловой развернул бурную деятельность в селе Бузовая, пытаясь всеми возможными способами занять кресло главы сельсовета. Одним из первых на это обратило внимание издание Антикор.

Аппетиты авантюриста, успевшего побыть и сторонником скандально известного главы партии "5.10" Геннадия Балашова, и пророссийского блогера Анатолия Шария, понятны. Бузовая входит в Киево - Святошинский район. Соответственно, стоимость земли, как и любой недвижимости, там высока. Например, цены на однокомнатную квартиру стартуют от 430 тысяч гривен. Учитывая повышенный интерес застройщиков к территории села, неудивительно, что мошенник Сорока спит и видит себя в кресле руководителя, подсчитывая, насколько может озолотиться, занимаясь выдачей разрешений на бесконтрольное строительство.

При этом мошенник не скрывает своих симпатий к сепаратистам. Так, на его странице в соцсетях можно найти много репостов постов лидера радикальной организации «Наждак» Николая Дульского. Напомним, СБУ сообщала о том, Дульский был завербован ФСБ, и по заказу Кремля, занимался подрывной деятельностью в Украине, а также курировал проект «Белая балаклава». Главной целью сепаратиста был срыв выборов, захват админзданий, организация массовых протестов и кровопролитных стычек. Учитывая вызывающее поведение Сороки и его сожительницы, которое они демонстрируют в Бузовой, а именно: запугивание, террор общественности и депутатов сельсовета, неоднократные срывы заседаний органов власти - не тяжело провести параллель с деятельностью Дульского.

Кроме сепаратиста Дульского авантюрист Сорока также является поклонником еще одного известного мошенника - бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета профессора Виктора Ефимова. Он стал известен многомиллионными хищениями в вузе. Также Ефимов любил читать лекции сотрудникам ФСБ о том, как «править миром». Учитывая желание Сороки захватить власть в Бузовой - неудивительно, что ему импонируют такие темные личности.

При этом Сорока, который любит постить свои обнаженные фотографии в социальных сетях, всячески пытается доказать местному населению, что теперь он - экоактивист, ярый защитник прав украинских фермеров и сторонник ВО "Свобода". Так, его последние публикации касаются выступления националистов на всеукраинском вече, в ходе которого они выступали против продажи украинской земли. Такая позиция политического флюгера напоминает сцену из кинофильма "Свадьба в Малиновке", где персонаж то одевал папаху, то соломенную шляпу, когда власть менялась. Однако после агитации за Балашова и Шария, удивляться такому резкому переходу в ряды националистов, не приходится.

Начиналось все с Балашова Очередная попытка "примазаться" к новой партии. Ничего, что лидер - с пророссийскими взглядами? Дмитрий, а как же Шарий? Или нужно следить за руками, как у хорошего шуллера?

Для своего влияния на сельскую громаду Сорока вместе с Павловой, как опытные авантюристы, неутомимо создают новые группы в социальных сетях, куда затягивают доверчивых сограждан для промывки мозгов. При этом даже не скрывают, что в их группах будет только "правильная" информация, которую будут лайкать "правильные" люди.



Очередная псевдо-группа, созданная для облапошивания жителей Бузовой

Причем, для достижения своих целей Сорока с Павловой не брезгуют ничем. Пиарятся даже на святых для украинцев понятиях - военном конфликте на Донбассе и памяти о погибших героях в зоне АТО.

Особо цинично эти "крокодильи слезы" выглядят на фоне более ранних постов Сороки в соцсетях, где он ратует за "братские отношения" славянских народов и с удовольствием тиражирует видео ютуб-канала «Народное Славянское радио».

Ранее СМИ сообщали, что Сорока вместе со своей сожительницей, скандально известной мошенницей Павловой, развернули масштабную кампанию для того чтобы дискредитировать нынешнего главу Сергея Кижлая. Авантюристы неоднократно врывались в сессионный зал, запугивая и терроризируя общественность и депутатов сельсовета.

Как сообщалось ранее, Елизавета Павлова - скандально известная мошенница, которая продюсировала сомнительную кинокомедию «Отель Эдельвейс» (рабочее название «Лучшая партия»). Картина должна была выйти на экраны еще в 2016 году, однако Павлова разворовала бюджет, который со старта составлял 700 тыс. долларов. Она завышала зарплаты актерам, платила сценаристам за неготовые сценарии, а с одним из них даже уехала в отпуск в Канны. В итоге Павлову уволили, она бежала из Одессы и с тех пор вместе с Сорокой живет в Бузовой.