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Пугающая цифровизация: есть ли жизнь без трудовых книжек

18.10.2019 / 09:28
Пугающая цифровизация: есть ли жизнь без трудовых книжек
Кабинет министров объявил о начале искоренения "бумажных процессов" в органах власти, то есть бумажного документооборота.

Причем не только в центральных органах власти. И одними из первых под пресс реформ попали трудовые книжки.

Впервые о намерении упразднить трудовые книжки министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет упомянул еще 18 сентября. "Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю", – написал он тогда на своей странице в Фейсбуке. А недавно министр сообщил первые подробности. По его совам, уже запущены в работу законопроект и акты Кабмина, которые отменят обязательность трудовых книжек. Их планируется принять еще в нынешнем году. Мало того, в правительстве рассчитывают до нового года еще и "запустить все технически", как написал в Facebook Дмитрий Дубилет.

В результате такой реформы трудовые книжки изымать и утилизировать никто не будет. Они останутся у людей на руках либо у кадровиков. Каждый человек сможет по-прежнему фиксировать информацию о своем трудоустройстве в трудовой книжкой, достаточно будет попросить об этом работодателя. Однако заполнение и подача трудовых книжек не будут обязательными.

"В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", – пояснил министр.

А вот данные о стаже до 2000 года придется либо вносить в электронный реестр самостоятельно (пользуясь электронной цифровой подписью или банковской идентификацией), либо такую работу будет выполнять организация-работодатель.

Если же при трудоустройстве работодатель заинтересуется опытом работы своего потенциального сотрудника, информацию о стаже можно будет получить в электронном виде как выписку из реестров – опять-таки, с помощью электронной цифровой подписи или BankID. Однако предъявление такого документа при приеме на работу не будет обязательным.

"Сохранять трудовую книжку как носитель информации совсем не будет нужды. Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать", – пояснил Дмитрий Дубилет.

Что может быть вместо трудовой книжки?

Украинцы восприняли идею отмены трудовых настороженно. Они опасаются, что не смогут проконтролировать записи в реестре и там будут возможны ошибки. Опасаются, что в реестрах об уплате налогов не будут отражены все их трудовые достижения (благодарности, награды и т.д.). Наконец, что электронные реестры и данные, которые в них содержатся, могут страдать от кибератак и иных злонамеренных действий. и это далеко не полный перечень тревог.

Однако во многих развитых (и не очень) странах бумажные трудовые книжки уже давно остались в прошлом. Их давно заменили электронные реестры и выписки из них. Причем вместе с этим возникли и новые системы контроля за ведением реестров и проверок подлинности информации.

В тех странах, где нет трудовых книжек, важным кадровым документом считается "История трудоустройства" (Employment record). Фактически это выписка из реестра. Ее могут выдавать разные организации. Например, в Италии такую справку можно заказать в местном бюро по трудоустройству, в США – в Администрации социального обеспечения или Службе внутренних доходов. В Великобритании такими вопросами ведает Управление по налогам и таможенным пошлинам, причем заявку на "Историю трудоустройства" можно как подать лично, так и попросить адвоката или налогового агента.

В Украине идея отмены трудовых книжек тоже вынашивалась уже давно. Еще в 2015 году Министерство экономразвития (его тогда возглавлял Айварас Абромавичус) подавало в Верховную Раду законопроект об отмене бумажных трудовых книжек и переводе их в электронный вид. На том же основании, что и сейчас: вся информация о трудовом стаже есть в базах Пенсионного фонда, и Фонд может просто давать выписки из личного дела плательщиков единого социального взноса. Тогда этот закон не был принят, и вот теперь к этой идее вернулись вновь.

Эксперты: нужны гарантии

Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что отмена бумажных трудовых книжек – безусловно, дело нужное. Однако они обращают внимание на разные нюансы, которые необходимо учесть при переходе на электронный документооборот. И предостерегают, что слишком сжатые сроки реализации такой идеи могут привести к ошибкам в реализации задуманного и новым проблемам для работающих украинцев.

Например, социолог Андрей Еременко считает, что процедура получения электронных "заменителей" трудовых книжек должна быть простой и понятной, чтобы люди не утратили ощущение защищенности.

"Люди устали от сложностей, связанных с бюрократией. Они хотят значительного упрощения этих процедур, но при этом хотят гарантий. И это две грани этого процесса. Посмотрите, насколько позитивно было воспринято появление Центров административных услуг. Но трудовые книжки дают людям, особенно старшего возраста, ощущение безопасности. Они видят в ней бумагу, с которой потом придут в Пенсионный фонд, и по этой бумаге им насчитают пенсию. Поэтому, чтобы отмена бумажных трудовых книжек не вызвала социальных проблем, нужно предложить людям какой-то простой способ, чтобы человек мог при необходимости быстро получить справку о том, где он работал, сколько и т.д. Чтобы человек ощущал, что он по-прежнему находится в безопасности", – предупреждает Андрей Еременко.

Представители кадровых служб считают озвученные сроки запуска новых процессов слишком оптимистичными и отмечают, что такие серьезные изменения должны включать в себя стадию эксперимента, или тестирования.

"Инициативы, которые сейчас озвучены – об отмене трудовых книжек и о переводе других документов в сфере HR в электронный вид – это все нужные инициативы. То, как процессы, связанные с трудоустройством, происходят в нашей стране сейчас, давно морально устарело и требует осовременивания. Но озвученные сроки – несколько месяцев – на мой взгляд, слишком оптимистичны. Это достаточно трудоемкий процесс, который имеет ряд сложностей, и есть опасения, что из-за сжатых сроков мы получим все в достаточно сыром виде. Например, пока непонятно, как будет происходить процедура внесения опыта работы до 2000 года в существующие реестры. Кроме того, кроме отработки процедуры, необходимо время и на ее тестирование. То есть это процесс необходимый, нужный, но хотелось бы, чтобы сроки на его реализацию закладывались более реалистичные", – говорит руководитель экспертно-аналитического центра "hh.ua|grc" Юлия Дрожжина.

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что "переход в цифру" будет способствовать детенизации в сфере предпринимательства, однако обращает внимание, что бизнес пока не совсем готов безоговорочно "выходить из тени". По крайней мере пока четко не понимает перспектив.

"Переход в "цифру" – отличная инициатива, и это нужно делать! Вопрос только в том, сработает ли это быстро, за 6-8 месяцев, как это прогнозирует Дубилет. Не могу разделить его оптимизма. Дело в том, что наша государственная и административная машина устроена таким образом, что фонды между собой не контактируют. Это общий, глобальный продукт цифрового правительства. В первую очередь нужно воплощать его, а уже затем – в рамках данного продукта – документооборот переводить в "цифру". А сюда входят и трудовые книжки, и больничные листы, отпускные листы, декретные, и всевозможные отчеты. Но в тех административных условиях, в которых Украина находится сейчас, мне кажется, что это задача почти невыполнимая. Хотя начинать эту инициативу нужно! Как и нужно быть готовыми к тому, что этот процесс затянется на более длительный период.

Нельзя говорить, что от данного перехода бизнес только выиграет или только проиграет. Однозначно, что цифровой процесс – полное осветление бизнеса. Данные будут видны сразу всем службам: от фискальной до Пенсионного фонда. А, как показал процесс фискализации, бизнес не до конца готов выходить из тени на свет, пока не совсем ясны его – бизнеса – перспективы. Потому инициативной группе нужно готовить заявленный продукт таким образом, чтобы он был интересен не только представителям бизнеса, но и сообществу в целом. Государственное администрирование должно нести не карательную, а рекомендательную функцию. И я бы не стал резко отказываться от привычных всем трудовых книжек в пользу цифровых. В нынешних условиях это фурора не вызовет, зато может привести к определенной путанице и неразберихе. Но, безусловно, переводить страну в смартфон – надо пробовать", – говорит Руслан Соболь.

Александра Романюк

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работа, документы, стаж, трудовая книжка
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