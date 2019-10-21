На пути к миру: чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера", пообещав вмонтировать ее в новый закон об особом статусе Донбасса. Со стороны России шагов к миру мы пока не видим. Москва выдвигает все новые и новые условия для первой встречи президентов Украины и России. В Париже и Берлине этого упорно не замечают.

На самом деле у немецкой и французской дипломатии достаточно богатый опыт участия в урегулировании такого рода военных конфликтов: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах, а с 2014 года Донбасс. Все эти проблемные конфликты на постсоветском пространстве далеки от решения. Везде Париж и Берлин поочередно предлагают свои мирные инициативы, призванные принести мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" разбирался в схожестях и различиях попыток мирного урегулирования военных конфликтов на постсоветском пространстве.

Минский процесс по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, заселенного преимущественно этническими армянами, продолжается уже более 30 лет. Причем назвать его замороженным вряд ли можно. За все это время погибло 30 тыс человек, более миллиона покинули свои дома.

Конфликт в Нагорном Карабахе, который начался в 1988 году, стал первым на территории тогдашнего СССР. Соглашение о всеобъемлющем прекращении огня удалось подписать лишь в 1994 году. Для поиска мирных путей урегулирования была создана Минская группа ОБСЕ, куда вошли 11 стран, в том числе Россия, Франция и США в качестве сопредседателей. Первую скрипку здесь играл именно Париж, наряду с Москвой.

Совбез ООН никогда не признавал так называемую Нагорно-Карабахскую Республику и принял несколько резолюций, призывающих Армению не поддерживать армян нагорно-карабахского региона продолжать их военную кампанию. Но все это не давало результатов. Первый мирный план по урегулированию конфликта появился в 1997 году на Лиссабонском саммите ОБСЕ. Нагорному Карабаху предоставлялся особый статус вплоть до уровня Республики в составе Азербайджана, вместе с миротворцами и многотысячной миссией. Но Баку на это не пошел.

С 2001 года тогдашний президент Франции Жак Ширак дал старт новому переговорному треку, и регулярные парижские встречи вылились в следующий мирный документ – Мадридские принципы. Обновленный план, который до сих пор остается основой мирного урегулирования, рассекретили лишь в 2009 году. США, Франция и Россия предложили: территории вокруг Нагорного Карабаха вернуть под контроль Азербайджана; предоставить Карабаху временный особый статус до референдума, который определит окончательный правовой статус региона; развернуть операцию по поддержанию мира и открыть коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

Параллельно свой переговорный трек вела Москва. В 2008 году впервые, как заявили в России, конфликтующие стороны (Армения и Азербайджан) подписали Декларацию по Нагорному Карабаху, которая предусматривает мирное урегулирование конфликта Минской группой ОБСЕ на основе Мадридских принципов. Но уже в ходе 4-дневной войны в апреле 2016-го погибло более 500 человек с обеих сторон, а Азербайджан взял под контроль около 20 кв км. Это было первое масштабное военное столкновение с 1994 года, которое осудили абсолютно все страны, входящие в Минскую группу ОБСЕ. Правда, уже через пару лет Азербайджан направил ноту протеста Франции – сопредседателю Минской группы – за визит французских депутатов в Нагорный Карабах. Тем временем Ангела Меркель заявляет, что Германия готова взять ответственность за урегулирование конфликта в Карабахе.

Планы Ющенко и Козака

Приднестровский конфликт вспыхнул вначале 90-х на почве языкового вопроса и желания отдельных движений в Молдове объединиться с Румынией. Активные боевые действия (за полгода погибли около тысячи человек) закончились подписанием Соглашения о принципах мирного урегулирования в 1992 году. С тех пор конфликт заморожен.

Консервация непризнанной Приднестровской Молдавской Республики стала возможной благодаря активному участию в конфликте 14-й советской армии, которая сейчас называется Оперативная группа российский войск (ОГРВ). Кстати, в Будапештском документе ОБСЕ от 1994 года говорится, что Молдова и РФ подписали Соглашение о выводе российской 14-й армии. Но по сей день Россия не выполнила взятые на себя обязательства. В Москве говорят, что 1,5 тыс солдат просто охраняют склад боеприпасов в селе Кобасна.

В отличие от Нагороного Карабаха, роль лидирующего посредника со стороны Европейского союза в решении приднестровского конфликта играет Германия. Хотя, время от времени и Париж вспоминает о замороженном конфликте, а пару лет назад в ПМР даже приезжала французская делегация во главе с послом Франции в Молдове. Но все это не мешало Москве, при молчаливом согласии Берлина, продвигать свои мирные планы. "План Козака" (авторства теперешнего зампредправительства и спецпредставителя президента РФ по Молдове Дмитрия Козака) остается основой урегулирования и реинтеграции ПМР.

По Меморандуму Козака ПМР и Гагаузия получают особый статус и право блокировать законодательные инициативы Кишинева. В начале 2000-х подписание Меморандума сорвалось. На смену пришел "план Ющенко", предложенный Украиной – участницей международного переговорного формата "5+2" (был создан в 2005 году) по урегулированию конфликта в Приднестровье. В Кишиневе не скрывали, что "план Ющенко" мало чем отличается от "плана Козака", так как не предусматривал главного – вывода российской ОГРВ. "План Ющенко" также предусматривал принятия закона об особом статусе ПМР, который парламент Молдовы таки проголосовал. Правда, в отличие от российской, украинская инициатива не предусматривала никаких федераций и автономий.

Но и "план Ющенко" не был реализован. Референдум, проведенный в ПМР в 2006 году, где более 97% жителей высказались за присоединение к России, обнулил все мирные инициативы. Спустя четыре года инициативу в свои руки решила взять Германия. На встрече в немецком городе Мезеберг в 2010 году Ангела Меркель и тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев подписали Мезебергский меморандум. Документ, по словам замглавы правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, предусматривал вывод российских войск из Приднестровья, а Европа в целом и Германия в частности заявляла о готовности начать диалог о европейской архитектуре безопасности в рамках Комитета Россия-ЕС (который создавался Мезебергским меморандумом).

"Меркель тогда допускала, что у Медведева есть амбиция играть самостоятельную роль, поэтому давала ему шанс проявить себя. Правда, как осторожный политик, Меркель настаивала на том, что безопасность должна предшествовать дальнейшему диалогу, а Москва должна выполнить обязательства в соответствии с решениями ОБСЕ в Порто 1999 года и в Стамбуле 2001 года. Игра России тогда заключалась в том, чтобы получить европейские деньги на реинтеграцию Приднестровья, добиться статуса полноценного партнера в формировании европейской безопасностной структуры и при этом ничем не уступить в Молдове. Российская дерзость в этой ситуации столкнулась с немецким педантизмом. Поэтому инициатива оказалась мертворожденной. Переизбрание Владимира Путина президентом РФ стало окончательным гвоздем в гроб инициативы. Ее побочным продуктом можно считать так называемую политику малых шагов – попытки взаимопонимания между Молдовой и сепаратистами Приднестровье по неполитическим вопросам. Однако и такой подход оказался малоэффективным и в неком роде контрпродуктивным", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Герасимчук.

Все перевернулось с ног на голову пару месяцев назад, когда социалисты пророссийского президента Молдовы Игоря Додона сформировали коалицию с проевропейским блоком ACUM. Итогом стало бегство олигарха Влада Плахотнюка, который, фактически, был теневым собственником Молдовы. Архитекторами этого союза выступили Россия, США и ЕС. Куратором молдавского направления от России выступает Дмитрий Козак и, судя по заявлениям Игоря Додона, активно продвигает свой план реинтеграции ПМР. Детали мирного плана, который предусматривает предоставление Приднестровью широкой автономии, будет представлен на Баварской конференции в начале ноября.

Абхазия и Южная Осетия

Российско-грузинская война началась в августе 2008-го, когда регулярная российская армия через Рокский тоннель вторглась на территорию Грузии. Очагом противостояния стала именно Южная Осетия, которая еще в начале 90-х провозгласила "независимость", а за два года до российской агрессии там прошел референдум об отделении от Грузии. Масла в огонь будущей войны подливала и массовая выдача российских паспортов жителям Абхазии и Южной Осетии.

Через пять дней активных военных действий президенты России и Франции презентовали так называемый план Саркози (в российской прессе его называли планом Медведева-Саркози). Через два дня, 14 августа, документ подписали представители Абхазии и Южной Осетии, 15 августа – тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили, а 16 августа – президент РФ Дмитрий Медведев.

Главным медиатором урегулирования выступал именно Николя Саркози. Однако, несмотря на подписанный мирный план, российские войска начали активно продвигаться вглубь грузинской территории, а уже 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Позже план Саркози, который включал шесть пунктов, дополнили еще тремя. Среди прочего, документ предусматривал обсуждение будущего статуса непризнанных республик. Но до этого не дошло, поскольку Россия отказалась выполнить безопасностные пункты. Кремль не просто не вывел свои войска, но и разместил в Абхазии и Южной Осетии военные базы с последующим их включением в Южный военный округ РФ.

Один из грузинских дипломатов в беседе с сайтом "Сегодня" сказал, что "план Саркози" предусматривал возвращение грузинских и российских войск на исходные позиции. Но Россия нарушила договоренности. Общеизвестный факт: когда грузинские войска начали отступление от Цхинвали, российские, нарушая мирные договоренности, захватили города Поти, Гори и Сенаки.

Но самое интересное, на что обращает внимание грузинский дипломат, так это на недавний визит президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в Тбилиси. Накануне российские СМИ распространили информацию, что Штайнмайер везет в Грузию "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации с оккупированными Абхазией и Южной Осетией. Официальный Тбилиси назвал эти слухи спекуляцией.

"Но, напомню, что Штайнмайер (в статусе главы МИД ФРГ. – Авт.) приезжал в Грузию в 2008 году за пару недель до нападения России. Он мог предупредить тогдашнее грузинское руководство о надвигающейся российской агрессии. Ведь, к примеру, в свое время Берлин знал о военном вторжении СССР в Афганистан", – сказал сайту "Сегодня" грузинский дипломат.

В грузинских СМИ нет информации о том, что Франк-Вальтер Штайнмайер приезжал в 2008-м в Тбилиси, чтобы предупредить о нападении России. Однако грузинские эксперты напоминают, что тогда глава МИД ФРГ привез с собой трехэтапный план, разработанный США, Британией, Францией, Германией и Россией, об урегулировании ситуации на Южном Кавказе. "План Штайнмайера" предусматривал подписание соглашения о неприменении силы, начало восстановительных работ на средства стран-доноров и определение политического статуса Абхазии. Но "формула" не сработала, а ровно через три недели началась война.

Военная агрессия России против Грузии стала репетицией нападения на Украину. Вашингтон и Брюссель проглотили российско-грузинскую войну, санкции против Москвы так и не были введены, а США, напротив, начали перезагрузку отношений с Россией. Более того, ползучая российская аннексия грузинских территорий продолжается по сей день. Российские пограничники постоянно передвигают пограничные столбы вглубь грузинской территории.

Аннексия Крыма и война на Донбассе

Российская военная агрессия против Украины началась с аннексии Крыма и последующего военного вторжения на Донбасс. Впервые со времен Второй Мировой войны одно государство захватило территории другого. Наверное, именно это, благодаря правильной коммуникации Украины на международной арене, заставило Запад ввести санкции против России. Хотя, по правде говоря, экономические санкции были введены только после того, как пророссийские боевики сбили пассажирский рейс MH-17 над Торезом.

В отличие от остальных военных конфликтов на постсоветском пространстве, война на Донбассе не прекращалась ни на день. Роль посредников в Нормандском формате взяли на себя Германия и Франция. Результатом четырех встреч на самом высоком уровне стали Минский протокол, подписанный в белорусской столице 5 сентября 2014 года, и Декларация в поддержку комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Было и две дорожных карты по выполнению Минского протокола и Комплекса мер – "план Мореля" и "формула Штайнмайера". Свои названия они получили по аналогии с фамилиями их авторов – известного французского дипломата Пьера Мореля и тогдашнего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" – механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Но исключительно немецкой инициативой это считать нельзя. По словам украинских дипломатов, впервые о "формуле Штайнмайера" шла речь в письме министров иностранных дел Германии и Франции к их российскому коллеге.

Но все эти документы больше отвечают интересам России, чем Украины. А Париж и Берлин методично склоняют Киев пойти на уступки, мол, только таким образом на Донбассе наступит мир.

"На 2014 год, когда это происходило, у Штатов и России был период оттепели и перезагрузки отношений. Поэтому Германия и Франция взяли на себя ответственность за урегулирование и хотели показать, что могут договориться с Россией. И если мы посмотрим на процесс коррекции их позиции, она идет по синусоиде: сначала ближе к России, потом ближе к нам, теперь снова ближе к России. Но они отстаивают прежде всего собственные интересы. Они сейчас борются за доступ к огромному потребительскому российскому рынку. Путин им предлагает выйти на российский рынок с их высокотехнологическими товарами. То есть, он им, фактически, предлагает экономический рост. Ни один демократически избранный лидер отказаться не в состоянии. Меня в этой ситуации честно говоря удивляют заявления Владимира Зеленского, что мы под все это можем присоединить США. Я не понимаю, зачем им эта головная боль. Это такая же иллюзия, как и то, что можно по свистку вызвать Бориса Джонсона (премьера Великобритании – Авт.), который начнет заниматься реализацией Минских договоренностей, вместо того, чтобы убеждать британских парламентариев проголосовать за Brexit", – сказал сайту "Сегодня" директор Института мировой политики Евгений Магда.

Схожесть агрессии России против Украины на Донбассе с другими конфликтами на постсоветском пространстве огромная. Нам также навязывают предоставление Донбассу особого статуса. Правда, и "план Ющенко" по Приднестровью предусматривал то же самое. Как и Меркель в 2010 году, сейчас президент Франции Эммануэль Макрон говорит об общей архитектуре европейской безопасности с Россией. Но и отличий немало. А главное – подписанты Будапештского меморандума гарантировали нам суверенитет и территориальную целостность. Победа или поражение в войне с Россией находится исключительно в руках Украины. Именно нам принимать решение, соглашаться на российские формулировки "формулы Штайнмайера" или нет, как и чем наполнять новый закон об особом статусе, да и принимать ли его в принципе.

Зеленюк Кристина

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