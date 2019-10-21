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Новые вопросы к расследованию крушения малайзийского боинга

21.10.2019 / 20:53
Новые вопросы к расследованию крушения малайзийского боинга
Уже более пяти лет прошло с того дня, как в небе над Донбассом был сбит малайзийский авиалайнер «Боинг-737»

Французское издание AgoraVog опубликовало материал, ставящий новые вопросы к крушению рейса MH17. Более пяти лет прошло с того дня, как в небе над Донбассом был сбит малайзийский авиалайнер «Боинг-737», летевший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур. В последнее время расследование принимает новую направленность. Причина этого в том, что прежний характер расследования в течение 5 лет не дал результатов, пишет kherson.life.

8 октября в парламенте Нидерландов приняли решение расследовать причину того, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной вооруженного конфликта. Инициировал расследовние депутат от Христианско-демократической партии Нидерландов Крис Ван Дам. Он отметил, что с проведением расследования медлить нельзя, так как время уходит, воспоминания стираются, факты утрачиваются.

Тщательное расследование причин того, почему воздушное пространство над восточной Украиной не было закрыто, важно не только для установления факта ответственности государства. Оно важно для родственников погибших.

Несколько ранее эксперт по воздушному праву Эльмар Гимулла ещё в сентябре 2014 году подал в Европейский суд по правам человека иск к Украине от имени родственников погибших. Речь в нём идет об убийстве по неосторожности.

Малайзийский премьер Махатхир Мохамад также неоднократно указывал, что все обвинения в адрес России о причастности к трагедии вызваны плохими отношениями между Западом и Москвой, а также желанием поскорее найти «виновного» для страховых выплат.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок утверждает, что задача, которую ставит парламент, трудная. Свою позицию он объясняет тем, что надо будет добиться сотрудничества и Киева, и Москвы. Однако новое руководство Украины может продемонстрировать другой поход к публикации данных, которые не обнародовали предыдущие власти. Ведь оно не ответственно за события пятилетней давности.

На помощь следствию готовы прийти независимые организации. Так, 23 октября в Гааге правозащитная организация Global Rights of Peaceful Peoplе намерена показать собственный фильм-расследование о катастрофе Боинга малайзийских авиалиний в 2014 году.

 

Донбасс, Нидерланды, Боинг-737, Махатхир Мохамад, рейс MH17
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