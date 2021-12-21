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Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
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Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
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Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам

21.12.2021 / 15:30
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году обвинение заявило, что российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" был идентифицирован по 15 признакам. По версии следствия, именно из этой установки сбили самолет Малазийских авиалиний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

Как заявила прокурор Биргит Ван Россель, российский "Бук" был идентифицирован благодаря фото, которые были сделаны в день катастрофы MH17 и на следующий день. На всех этих фото видны одни и те же признаки, такие как разрыв резиновой боковой панели и отклоняющееся ходовое колесо.

"В общей сложности было выявлено 15 признаков", - отметила прокурор.

По ее словам, один из них - тактический номер машины, который был в значительной степени зашлифован, но его контуры все еще были видны. Как правило, шлифовкой пытаются избежать идентификации орудия при его скрытом развертывании.

Она также уточнила, что в Украине больше не было выявлено установки "Бук" с такими признаками, но после катастрофы его видели на территории России.

Кроме того, на суде представили показания свидетеля, который ехал в машине сопровождения при транспортировке "Бука". Также уточняется, что установку перевозил грузовик Volvo, который был конфискован у донецкого бизнесмена.

По данным следствия, еще утром 18 июля, на следующий день после катастрофы, "Бук" находился в оккупированном Луганске.

Напомним, ранее на суде по MH17 заявили, что следствие не нашло следы другого оружия, кроме "Бука".

Сегодня продолжается зачитывание обвинения в отношении фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Леонида Харченко и Олега Пулатова.

суд, Нидерланды
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