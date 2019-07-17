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"Скифское золото" пока остается в Нидерландах — суд отложил окончательное решение

17.07.2019 / 09:45
Апелляционный суд Амстердама 16 июля отложил вынесение окончательного решения в деле о "скифском золоте".

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Радио Свобода.

"Музей Алларда Пирсона может оставить у себя сокровища Крыма в ожидании окончательного решения в ходе судебного разбирательства. Нидерландский закон о наследии не применяется к делу. Апелляционному суду нужна дополнительная информация от сторон о возможном праве собственности", – отмечается в сообщении.

В решении суда говорится, что сторонам выделены 2 месяца для предоставления запрашиваемой судом информации, а уже потом суд рассмотрит дело дальше.

"Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", – говорится в сообщении суда.

Апелляционный суд постановил, что "учитывая сложную политическую и правовую ситуацию в Крыму музей Алларда Пирсона не может "разумно оценить, кто из кандидатов имеет право претендовать на сокровища Крыма".

"В то же время музей надлежащим образом сохранил крымские сокровища в ожидании окончательного решения. При этих обстоятельствах музею разрешено приостановить свое обязательство по доставке сокровищ Крыма в ожидании окончательного решения", – говорится в сообщении.

Напомним, в марте Апелляционный суд Амстердама назвал ориентировочной датой вынесения решения по делу о "скифском золоте" 11 июня, но затем срок был изменен на 16 июля. 11 марта этот суд начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возвращении Украине коллекции "скифского золота".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама (Нидерланды) принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым – золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.

Коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров аннексировала Россия. Из-за аннексии Россией Крыма (которую Нидерланды не признают) возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию.

Украина требует от музея вернуть экспонаты.

Источник 

суд, Нидерланды, скифское золото
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