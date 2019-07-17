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В Украине вступил в силу закон о языке

17.07.2019 / 10:16
В Украине 16 июля вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушения прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будут караться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

Напоминаем: 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.

Источник 

украинский язык, закон о языке
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